DOF intercepta comboio com drogas e materiais contrabandeados do Paraguai

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu nesta quinta-feira (24), em Ponta Porã, quatro veículos carregados com drogas, cigarros, pneus de origem estrangeira, cigarros eletrônicos, perfumes e armas de airsoft. Esta é a terceira ocorrência, em menos de um mês, que comboio com drogas e contrabando é interceptado pela Unidade na fronteira.

Os policiais militares faziam patrulhamento no Assentamento Corona, área rural do município, quando os condutores, ao perceberem a presença policial, tentaram retornar e fugir. Durante acompanhamento, os criminosos abandonaram os veículos e tentaram empreender fuga a pé, sendo alcançados e detidos.

Em vistorias nos automóveis, foram apreendidos em um GM Astra e um VW Gol 563 quilos de maconha.

Já nos veículos GM Vectra e Fiat Uno, foram encontrados 2.250 pacotes de cigarros eletrônicos (vaper), 1.250 pacotes de cigarros de origem estrangeira, 111 frascos de perfume, 22 carregadores de arma de airsoft, 9 armas de ar comprimido e 10 pneus paraguaios.

Os materiais apreendidos e os veículos, avaliados em aproximadamente R$ 1,4 milhão, foram encaminhados, juntamente com os autores, à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

