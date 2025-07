Polícia Civil cumpre mandado de prisão em aberto em Ponta Porã

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população e o cumprimento das determinações judiciais na região de fronteira.

J.A.S foi localizada e presa por agentes da Seção de Investigação Geral (SIG) e, após os procedimentos legais, será encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Na manhã de hoje (24), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, realizou a prisão de J.A.S., de 26 anos, em cumprimento a mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça, em razão de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

