Polícia Civil cumpre mandado de prisão de condenado por tráfico de entorpecentes em Três Lagoas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através dos agentes do Setor de Investigações Gerais—SIG e Núcleo Regional de Inteligência-NRI- de Três Lagoas, durante diligencias no bairro Chácara Imperial, na tarde de ontem (23), efetuou a prisão de I.T.S.O., vulgo “Quexada”, 32 anos, uma vez que contra o mesmo havia um mandado de prisão expedido pelo juízo a 2ª Vara Criminal de Três Lagoas, pela pratica de tráfico de entorpecentes, cuja pena foi de 05 anos, 06 meses de reclusão, em regime fechado.

Após as providências de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional local, à disposição da Justiça.

Denúncias poderão ser realizadas através dos telefones 67.3929.1173 ou 67-9.9226.8210(WhatsApp).