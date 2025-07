Polícia Civil identifica acusados de roubo violento a motorista de aplicativo em Naviraí

A Delegacia de Naviraí elucidou um grave crime de roubo majorado ocorrido no município no mês de junho. Após trabalho investigativo conduzido pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia, foram identificados como autores do delito os indivíduos A.R.S. (19), conhecido pelo apelido de “Magrinho”, e R.A.A.S. (18), vulgo “Capetinha”.

O crime ocorreu na noite de 16 de junho, por volta das 22h50min, quando um motorista de aplicativo foi acionado para uma corrida no bairro Porto Belo. Ao chegar ao local indicado, foi surpreendido por dois homens armados com faca, que o renderam, amarraram mãos e pés e o abandonaram em uma área de matagal. Os autores fugiram com o veículo da vítima, um VW/Voyage ano 2015, com destino ao Paraguai, levando também um celular, cartões bancários, documentos pessoais e outros bens. Um dos suspeitos utilizou dados falsos no aplicativo de transporte para solicitar a corrida.

Diante dos robustos elementos de prova reunidos no curso da investigação, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de ambos, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Na tarde de ontem, 23, R.A. A. S. foi localizado e preso pela Polícia Militar em Naviraí. Já na manhã desta quarta-feira (24), equipes da Polícia Civil de Sidrolândia localizaram e prenderam A.R.S. naquela cidade.

Ambos se encontram à disposição da Justiça.