Polícia Civil prende apontado como autor de violência doméstica em Ribas do Rio Pardo

A Delegacia de Ribas do Rio Pardo prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (24), um homem de 33 anos acusado de praticar violência doméstica contra sua ex-companheira.

A vítima compareceu à Delegacia de Polícia relatando que, durante um encontro com seu ex-marido, M.J.S.A., para tratar de questões financeiras decorrentes do término da relação foi intencionalmente atingida pela motocicleta conduzida por ele. Conforme relatado, ambos estavam pilotando motos quando, no decorrer da conversa, o autor deliberadamente arremessou sua motocicleta contra a da vítima, provocando a colisão.

A mulher sofreu lesões no braço e na mão direitos, além de danos materiais em sua motocicleta.

Logo após a denúncia, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) localizou M.J.S.A. nas proximidades da Delegacia de Polícia, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal, o conduzido permanece na delegacia à disposição da justiça.