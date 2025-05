Saúde Mental Materna: Chamado para o Cuidado e o Respeito no Maio Furta-Cor

A sociedade costuma idealizar a mãe como uma figura sempre amorosa, paciente e realizada. Quando demonstra cansaço, tristeza, dúvidas e ansiedade, a mulher é muitas vezes julgada como descontrolada, surtada, exagerada ou fraca, já que foge do ideal enraizado pelo machismo e pelas pressões culturais. Todo este estigma impede que milhares de mães recebam o cuidado necessário.

Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostram que cerca de 1 em cada 4 mulheres desenvolve sintomas de ansiedade ou depressão no período gestacional ou pós-parto. Muitas jamais são diagnosticadas. Outras até desconfiam, mas preferem se calar para não serem vistas como “loucas”. Foi o que aconteceu com A.P, ao dar à luz ao primeiro filho.

“Quando meu bebê tinha seis meses, percebi que havia algo errado. Eu estava prostrada e cansada. Dava de mamar, fazia arrotar e ninava no automático. Quando tomava banho, chorava muito. Tinha vergonha de me abrir com alguém e ser julgada. Tinha uma culpa enorme por sentir uma tristeza profunda. Hoje, lembrando esses momentos, percebo o quanto é cruel o silêncio que cerca a saúde mental das mães”, disse.

O relato de A.P. ecoa o de tantas outras que enfrentam batalhas invisíveis. A pressão para corresponder a um ideal de maternidade inalcançável, tem calado as dores e isolado mães em um sofrimento que poderia ser tratado. “Muitas mulheres acabam desenvolvendo quadros depressivos e acham que os sintomas são típicos do período do puerpério. Sem conseguir fazer o autocuidado, ela pode ter raiva do bebê ou não consegue oferecer os cuidados básicos dessa criança. Em casos mais graves, chega até mesmo a ter quadros de psicose. É preciso ficar atenta a qualquer sinal que possa ser de quadro depressivo”, destacou a médica psiquiatra Carolina Gomes da Silva.

Campanha Maio Furta-Cor

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS A campanha foi criada por meio de lei de autoria do deputado Pedro Kemp

Diante de tantos silêncios e diagnósticos tardios, tornou-se urgente romper com a ideia de que o sofrimento faz parte da maternidade e, mais do que isso, garantir que essas mulheres sejam vistas, acolhidas e cuidadas. Foi com esse propósito que nasceu a Campanha Maio Furta-Cor, instituída oficialmente em Mato Grosso do Sul pela Lei 6.121 de 2023.

A norma, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), prevê a realização de palestras, cursos, oficinas, seminários, distribuição de material informativo como forma de conscientização da população sobre a saúde mental materna. “A campanha visa dar visibilidade às diferentes nuances da maternidade que, assim como a cor que lhe dá nome, muda de acordo com a luz. Ser mãe é uma experiência intensa e merece ser tratada com empatia e responsabilidade”.