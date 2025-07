Atividades da Funesp transformam a rotina e a saúde de moradora do Santa Luzia

Aos 67 anos, Maria José Ajala, moradora do Bairro Santa Luzia, encontrou nas atividades da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) um novo fôlego para a vida. Desde que começou a frequentar as aulas de musculação e pilates, entre 2022 e 2023, ela não quer saber de faltar. “Só falto quando preciso ir ao médico ou fazer algum exame. A ausência de atividades físicas impacta no meu corpo”, explica.

A história de superação de Maria José inspira. Após ser internada com COVID-19 em 2021, passou 15 dias na UTI e enfrentou um longo processo de reabilitação. “Tive dificuldade para andar, fiz fisioterapia e então tive a bênção de conhecer os professores de pilates e o coordenador do Centro Olímpico da Vila Nasser. São pessoas acolhedoras, excelentes. Fui fazendo as atividades dentro dos meus limites e conquistei meu bem-estar novamente. Hoje posso ir e vir a pé para a academia ou a qualquer outro lugar”, relata.

Sobre os benefícios percebidos, ela destaca a melhora física e emocional. “É saudável, cura nosso corpo e proporciona melhor qualidade de vida. A quem tem dúvidas, eu digo: comece”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para Maria José, o trabalho realizado pela Funesp e pela Prefeitura de Campo Grande é essencial. “É maravilhoso, principalmente para a pessoa idosa. Proporciona qualidade de vida. Sou muito grata por termos essa possibilidade”, declarou.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, reforça o impacto positivo das ações desenvolvidas. “Histórias como a da dona Maria José mostram o quanto o acesso ao esporte e ao lazer pode transformar vidas. A Funesp tem trabalhado com dedicação para oferecer oportunidades de bem-estar e saúde à população, sempre com o apoio da prefeita Adriane Lopes, que acredita e investe nessas políticas públicas”, reforçou.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra alunas que praticam as atividades físicas em foto pousada e a imagem interna mostra Maria José.