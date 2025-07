Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Ribas do Rio Pardo

Na manhã desta quinta-feira (24), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo, cumpriu um mandado de prisão por regressão cautelar contra R.A.S., de 44 anos. O homem cumpria pena por posse ilegal de arma de fogo, mas descumpriu as condições impostas pela Justiça, o que motivou a expedição do mandado.

Ele foi localizado por equipes do Setor de Investigações no bairro Estoril. Após ser preso, R.A.S. foi conduzido à delegacia e permanece à disposição do Poder Judiciário.