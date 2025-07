Após a prisão, o indivíduo foi conduzido a Unidade Policial para as providências de praxe.

A prisão foi realizada busca e apreensão domiciliar, em que arma adaptada para calibre .22 foi encontrada na residência do suspeito.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Nesta quarta-feira (23), uma equipe da Delegacia de Polícia de Naviraí efetuou a prisão em flagrante de G.K. (47) em razão da prática, do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.