Polícia Civil prende em flagrante suspeito de praticar crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no contexto da violência doméstica em Fátima do Sul

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio dos Policiais Civis da Primeira Delegacia de Polícia de Fátima do Sul, efetuou, nesta manhã, a prisão em flagrante de um suspeito da prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e injúria, todos ocorridos no contexto da violência doméstica, nesta data, 24/07/2025, por volta de 01hora da manhã.

Os investigadores foram acionados pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Fátima do Sul que solicitou o apoio enquanto efetuava o atendimento à vítima. O suspeito foi encontrado no local onde os fatos teriam ocorrido e ainda estava na posse da bicicleta da vítima. O conduzido, que possui várias passagens pela Polícia, inclusive de violência doméstica praticada contra outra mulher, foi encaminhado para a 1DP de Fátima do Sul, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso em servir e proteger a população, em especial as meninas e mulheres vítimas de violência doméstica.