DOF prende terceiro autor de latrocínio contra professor em aldeia de Bela Vista

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na manhã desta quinta-feira (24), em meio a uma mata na Aldeia Pirakuá, em Bela Vista, o terceiro autor da morte do professor Anderson Gomes Lopes Machado, de 24 anos, ocorrida na madrugada deste domingo.

O homem estava escondido em meio a uma área de mata desde domingo, quando iniciaram as diligências. Após receberem informações sobre o crime por meio de lideranças da aldeia e do Ministério dos Povos Indígenas, policiais do DOF começaram as buscas pelos autores.

Um segundo envolvido no crime já havia sido preso pelo DOF na quarta-feira e o terceiro integrante do latrocínio foi detido no mesmo dia por lideranças da aldeia.

Após intensificação das buscas em uma região extensa, com mata fechada, morraria e de difícil acesso o terceiro autor foi localizado já no munícipio de Antônio João. Com ele foi encontrado a foice utilizada para matar o professor além da chave da moto da vítima e as chuteiras que ele calçava.

Durante os quatros dias que permaneceu em fuga o indígena ainda ameaçou outros moradores da aldeia, que estavam assustados com a crueldade no cometimento do crime e da presença dele na região, já que teriam registros de violência e ameaças praticados pelo suspeito.

O autor será encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Bela Vista. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).