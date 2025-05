Jovens são maioria em atendimentos de mutirão do Emprega CG, que ofertou 1.300 vagas nesta sexta-feira

Com um total de 183 atendimentos, a 13ª edição do Emprega CG em 2025 foi realizada nesta sexta-feira (9), na Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat). O evento contou com a expressiva participação de jovens entre os presentes. Participaram do recrutamento 20 empresas, com análise imediata de candidatos e até algumas contratações durante a ação, que selecionou mão de obra para 35 atividades diferentes. A captação ofertou ao público 1.300 vagas, das 1.846 anunciadas no dia. Segundo a organização, 80% das senhas distribuídas foram destinadas a pessoas com idade entre 15 e 24 anos.

O movimento chamou a atenção de Brenno Isaac da Silva, de 16 anos, postulante ao primeiro contrato de sua vida. “Quero a vaga de repositor. Até mudei o horário da escola para poder trabalhar e, com essa seleção, as chances foram maiores. Gostei muito do sistema de organização do evento”, destacou o morador da Vila Olinda, que compareceu à Funsat acompanhado da mãe, Rosilene Corrêa da Silva, quem o indicou à oportunidade.



Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Mais novo, com apenas 15 anos, Rafael Vieira Ribeiro foi um dos caçulas desta edição do Emprega CG. Do Jardim Carioca, ele saiu de casa cedo, motivado por uma ambição clara. “Como é a primeira vez na Carteira de Trabalho, prefiro não escolher a função. Quero muito trabalhar, aprender uma profissão e ser logo contratado. Por isso, achei ótimo a Funsat oferecer tantas vagas que não pedem experiência, pois ajuda quem está começando no mercado de trabalho”, afirmou.



Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com pressa semelhante, Ana Carolina Lopes, de 17 anos, compareceu ao evento com o objetivo claro de ser escolhida para a função de auxiliar administrativa. “Não tenho ainda experiência na função, porém é com isso que quero trabalhar. Sei que o foco pode contar na entrevista de avaliação, principalmente porque pretendo investir boa parte do salário em cursos e treinamentos”, comentou a moradora do Jardim Paulista.



Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com uma das primeiras senhas do evento, Giovanna Bauch, de 16 anos, passou por sua análise de recrutamento. “Concorri a contratações para assistente administrativa. Já tive uma experiência registrada em carteira, mas não nessa profissão exatamente. Por chamar minha atenção, é o cargo que procuro exercer no meu próximo emprego”, citou a moradora do Jardim TV Morena.



Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ansiosa pelas entrevistas, Sara Silva Gomes também viu, neste Emprega CG, os seus primeiros passos na carreira. Uma jornada que ela deseja iniciar em algum “serviço administrativo” — segmento citado por três em cada dez pessoas no “filtro de vagas”. “Tenho consciência de que a concorrência é grande para esse tipo de vaga, mas vou tentar até dar certo. Quando tanta gente busca a mesma coisa, são os detalhes que definem, por isso espero ter ido bem nas entrevistas”, relatou a moradora do bairro Alves Pereira, de 19 anos.

Com a mesma idade, Ingrid Aparecida da Silva Rodrigues compareceu ao evento com foco definido. “Meu próximo emprego será de atendente balconista de farmácia. Para mim, é uma contratação importante, pois será complementar ao curso superior que farei: Farmácia Bioquímica. Quero muito a ajuda da Funsat nesse desafio”, comentou a moradora do Jardim Colibri, que foi aprovada em uma pré-seleção.



Pessoas com 50+ também atentos às oportunidades

Contrariando a hegemonia da juventude no evento, Wilson Ney Alves de Pinheiro, de 52 anos, compareceu ao Emprega CG para conferir como funciona um recrutamento “no estilo feirão”, como ele mesmo definiu.

“Todo mundo fala bem e quis ver pessoalmente. Busco um trabalho com registro em CLT, porque dá mais segurança do que ser autônomo. Experiência não me falta, pois já atuei muito tempo como vendedor. O bom da Funsat é que orientam bastante quem está em busca de uma contratação e ainda oferecem esses eventos”, elogiou o morador do Jardim das Meninas.



Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A confiança também foi demonstrada por Carlos Alfredo Pereira, de 67 anos, portador da senha 85. “Eventos assim estimulam quem está procurando emprego, pois mostram muitas opções. Com tanta vaga, fico mais confiante de que vai dar certo. Quem sabe a experiência também ajude, já que trabalhei como repositor, em carga e descarga e em tarefas na construção civil. Que eventos como este aconteçam sempre”, pontuou o morador do Jardim Caiobá II, que também deseja fazer a transição para um contrato em regime CLT.





Edição 14/2025 será itinerante

A próxima etapa do Emprega CG acontece no dia 13 de maio, a partir das 8h, no Bairro Coophatrabalho, com 300 vagas de contratações imediatas. A captação de colaboradores contará com recrutadores de nove empresas parceiras. A agenda ocorrerá no Centro Comunitário do bairro, localizado na Avenida Florestal, 845, das 8h às 12h. Para mais informações sobre o Emprega CG, o telefone de contato é (67) 4042-0585, ramal 5800.









#PraTodosVerem : Na matéria há seis fotos: A primeira, utilizada como capa, mostra uma jovem com idade entre 16 e 18 anos, de costas, conversando com duas entrevistadoras, durante a 13ª edição do Emprega CG; as fotos seguintes mostram outros participantes da ação: Brenno Isaac da Silva, acompanhado da mãe, Rosilene Corrêa da Silva; Rafael Vieira Ribeiro; Ana Carolina Lopes; Giovanna Bauch e Wilson Ney Alves de Pinheiro.