Polícia Civil esclarece tentativa de homicídio e procura casal suspeito em Naviraí

A 1ª Delegacia de Polícia concluiu as investigações que apuram uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do dia 5 de julho, nas imediações de uma tabacaria localizada no centro da cidade. A vítima, M.O.A.S. (homem de 30 anos), foi atingido por dois disparos de arma de fogo nas costas após ser atraído ao local por meio de mensagens trocadas em rede social com a investigada Daniele Lima Santos (32).

Conforme apurado no curso do inquérito policial, a mulher agiu em conjunto com seu namorado, Rogério Junior Benites. (27), o qual teria sido o autor dos disparos. Ainda ferido, a vítima conseguiu fugir de motocicleta até a casa de sua irmã, que o socorreu e o levou ao hospital. O crime, conforme evidenciado nas investigações, foi premeditado e praticado mediante emboscada, dificultando qualquer possibilidade de defesa.

A autoridade policial responsável pelo caso representou junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva dos dois investigados e pela expedição de mandados de busca e apreensão em seus endereços residenciais. As medidas foram deferidas pela Justiça.

Na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 6h, equipes da Polícia Civil deram cumprimento aos mandados judiciais. Entretanto, o casal não foi localizado em seus respectivos endereços, encontrando-se atualmente foragido.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localizar os suspeitos. Informações que possam auxiliar na captura de Daniele Lima Santos e Rogério Junior Benites Lourenço podem ser repassadas, com garantia de anonimato, pelo telefone/WhatsApp (67) 3461-1215.