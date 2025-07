Capital atinge 50% da meta, mas ainda busca público de campanha da gripe

Despontando entre as Capitais com a maior cobertura vacinal, Campo Grande atingiu 50,61% do público-alvo da campanha contra a gripe, mas ainda alerta sobre a necessidade desta população buscar pela vacinação. Ao todo foram aplicadas 224.110 doses em gestantes, idosos e crianças entre seis meses e menores de seis anos de idade.

O município é a sexta capital com a maior cobertura da vacinação contra a Influenza, entretanto ainda há a preocupação pela baixa procura. “A Secretaria de Saúde antecipou a campanha para o final do mês de março justamente com o objetivo de facilitar o acesso a esse público, mas observamos que ainda há uma dificuldade para que busquem pelo imunizante”, explica a superintendente de vigilância em saúde e ambiente, Veruska Lahdo.

Desde o início da Campanha tem se realizado plantões de vacinação em diversos pontos da cidade visando o acesso facilitado, além da disponibilização do imunobiológico em unidades de saúde durante o horário estendido. “Temos unidades abertas até 22h em que todos podem se vacinar”, complementa a superintendente.

Mesmo acima da média nacional, a preocupação é com a população mais vulnerável ao vírus, que são, principalmente, aquelas nos extremos de idades – menores de dois anos e maiores de 70.

Neste momento, a vacina contra a gripe segue disponível para toda a população a partir de seis meses de idade nas 74 unidades de saúde da família.