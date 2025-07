Funsat oferta 2.333 vagas para contratações nesta quinta-feira (24)

A quinta-feira (24) tem na Fundação Social do Trabalho (24), o anúncio de oportunidades para 199 empresas, recrutamentos que abrangem 2.333 vagas, referentes a 136 profissões. Porém, é necessário que o trabalhador esteja com o cadastro em dia na Agência de Intermediação do órgão para se candidatar.

O expediente do dia inclui ofertas por açougueiro (49 postos), ajudante de carga e descarga de mercadoria (13 postos), analista administrativo (1 posto), analista de Recursos Humanos (2 postos), atendente de lojas e mercados (16 postos), auxiliar de armazenamento (6 postos), auxiliar de limpeza (193 postos), consultor de vendas (28 postos), frentista (5 postos), magarefe (100 postos), e ainda 12 vagas para motorista de caminhão.

Entre as 1.433 oportunidades da data, que não exigem experiência ao candidato na seleção, a Fundação aponta seis destaques: atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar de logística (94 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (68 postos), jardineiro (2 postos), operador de caixa (211 postos), além de 101 vagas para repositores de mercadorias.

A intermediação prevê também dez anúncios exclusivos ao público PcD (Pessoa com Deficiência): auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), auxiliar administrativo (1) e uma vaga para agente de saneamento. No Guichê 1 da Agência, é possível conferir mais detalhadamente sobre o perfil de cada uma destas captações.

A Funsat está localizada à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, onde é possível buscar o atendimento da intermediação das 7h as 17h, de segunda-feira a sexta-feira. O canal para contato de dúvidas e sugestões quanto as vagas é o (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou o perfil @ funsat.cg , no Instagram.