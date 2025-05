Com shows e recursos garantidos, São Gabriel começa as comemorações dos 45 anos

Com uma economia pujante baseada no agronegócio, São Gabriel do Oeste deu início nesta sexta-feira (9) às comemorações pelos seus 45 anos de emancipação político-administrativa. O aniversário oficial da cidade é celebrado no dia 12 de maio, mas a abertura das festividades já movimenta o município com ato cívico, apresentações culturais, entrega de obras e um grande show da dupla Vitor & Cadu, a partir das 19h, no Centro de Eventos Felipe Eduardo Grimm.

O dia começou cedo. Pela manhã, o prefeito Leocir José Montanha recebeu o deputado estadual Renato Câmara, que cumpriu agenda visitando instituições filantrópicas, culturais e de assistência social, como a Entidade Fabiano de Cristo, a entidade Kolping São Francisco de Assis, a Casa Lar do Idoso Soraia Chriun, o Projeto Cultura Viva e a Rádio Nova Difusora 94.9 FM.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

O deputado lembrou que fez questão de estar presente nesse marco dos 45 anos, trazendo emendas parlamentares para o município. “Não é promessa: é dinheiro garantido. Prefeito Leocir, vereador Valter, essa é uma parceria que está só começando — e a gente sabe que quando a prefeitura e o Legislativo caminham juntos, quem ganha é a população. Parabéns a todos os moradores por esses 45 anos de história e parabéns, prefeito, por um início de mandato já com o pé direito.”

O prefeito Leocir agradeceu o gesto e o apoio institucional. “Muito obrigado, deputado. Obrigado pelo presente. Obrigado por abrir portas para São Gabriel na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado e no Governo do Estado. Eu tenho certeza que essa parceria está só começando e vamos colher muitos frutos em benefício da população de São Gabriel do Oeste. Seja sempre bem-vindo à nossa cidade.”

O vereador Valter Brandão também participou da agenda e destacou o impacto direto das emendas nas ações sociais do município:

“Quero agradecer ao nosso deputado, Renato Câmara, que veio para agregar no nosso município. Trouxe esse presentão que vai fazer a diferença para as nossas entidades, que fazem um trabalho cultural e social, que ajuda tantas famílias no nosso município. Obrigado, deputado. Obrigado, Leocir. Uma gestão que se importa com as entidades e se importa com o assistencialismo.”



Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Capital da soja no MS

Fundada oficialmente em 12 de maio de 1976, São Gabriel do Oeste foi colonizada por famílias vindas do Sul do país, que apostaram na fertilidade do cerrado. Hoje, é um dos principais polos agroindustriais do Estado, com destaque na produção de soja, milho e suínos. Segundo dados oficiais, são mais de 180 mil hectares cultivados e uma estrutura produtiva que une cooperativas, agroindústrias e frigoríficos, gerando emprego e renda.

Com cerca de 30 mil habitantes e um Índice de Desenvolvimento Humano elevado, São Gabriel do Oeste se firma como uma cidade que cresce com planejamento e cuidado. Conhecida como a “Cidade das Rosas”, encanta pela organização urbana, pelos jardins bem cuidados e por uma gestão que valoriza qualidade de vida. Mais do que beleza, porém, carrega força produtiva: referência no agronegócio sul-mato-grossense, o município alia alta produtividade à sustentabilidade, projetando-se com destaque no cenário estadual e nacional.