Força Tática recupera diversos objetos furtados, prende suspeito de furto e identifica receptador em Paranaíba

Na noite desta terça-feira (22), equipes da Força Tática da Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil (SIG), prenderam um homem por furto, recuperaram vários objetos furtados e identificaram o possível receptador, durante diligências realizadas no bairro Industrial de Lourdes, em Paranaíba.

Os policiais militares, em patrulhamento ostensivo, avistaram um indivíduo em atitude suspeita carregando um objeto, que ao perceber a aproximação da viatura jogou o item em um terreno baldio e tentou fugir. Ele foi abordado e identificado, sendo indivíduos já conhecido no meio policial por diversos furtos. No local, foi localizada uma lixadeira marca Makita, que ele não soube explicar a procedência, apresentando versões contraditórias.

Durante entrevista, o homem revelou que outros materiais furtados estariam em posse de um homem que costuma receptar os produtos que subtrai. Em diligência conjunta com o SIG da Polícia Civil, os policiais foram até uma residência na Avenida Paraná, onde foram recebidos pela filha do suspeito, que autorizou a entrada da equipe. No imóvel, foram encontrados e apreendidos:

02 televisores (Smart TVs LG)

01 furadeira

01 motosserra Stihl

01 espingarda artesanal calibre .22 com materiais de manutenção

01 micro system LG com caixas de som

02 aparelhos celulares

Os televisores foram reconhecidos como objetos furtados registrados nos boletins de ocorrência já existentes, foram solicitadas aos familiares do suspeito notas fiscais dos outros objetos, que não foram apresentadas, e, portanto foram apreendidos os objetos para averiguação de algum indício criminal. O suspeito de receptação não estava no local, mas responderá criminalmente pelos fatos constatados. Já indivíduo inicialmente abordado foi preso pela prática de furto e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança pública e a tranquilidade da população, agindo de forma integrada com a Polícia Civil no combate aos crimes patrimoniais.

Assessoria de Comunicação Social do 13° BPM