Polícia Militar recupera orodutos furtados, prende casal autor do crime e conduz mulher por receptação em Paranaíba

Na noite desta terça-feira (22), por volta das 22h, as equipes de patrulha urbana do 13º Batalhão, unidade do CPA-2, recuperaram dois tambores de leite em alumínio, com capacidade de 50 litros cada, furtados durante a tarde, e prenderam dois suspeitos pelo furto e uma mulher por receptação, no bairro Jardim das Paineiras.

Os policiais foram informados sobre o furto ocorrido por volta das 16h, quando um casal subtraiu os tambores da carroceria de uma caminhonete estacionada. Com base nas imagens fornecidas pela vítima, os autores foram identificados e, durante diligências, a guarnição localizou ambos em uma residência abandonada na Rua João Gonçalves de Oliveira.

Questionado, o homem confessou que ele e sua companheira haviam vendido os tambores por R$ 48,00 a uma senhora. Os policiais se deslocaram até a casa da receptadora, onde ela confirmou a compra e informou que os objetos estavam na residência de sua sobrinha, que os entregou voluntariamente. Diante dos fatos, os dois autores do furto e a receptadora foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade, contando sempre com o apoio da população por meio de denúncias e informações que auxiliem no combate ao crime.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM