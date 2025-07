Polícia Civil prende mandante e identifica mais um envolvido em roubo com extorsão em Ponta Porã

Após o cumprimento dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão realizados, a Polícia Civil, por meio da Primeira Delegacia de Ponta Porã, prosseguiu com a análise das informações colhidas junto aos presos e com a avaliação preliminar dos conteúdos dos aparelhos celulares apreendidos. Com base nesses elementos, foi possível identificar mais um executor do crime, indivíduo que também teria adentrado na residência das vítimas no momento do roubo.

Após a identificação do indivíduo, a autoridade policial representou pela prisão temporária, sendo deferida pelo Poder Judiciário e o mandado de prisão expedido.

Ainda, no decorrer das diligências, foi possível identificar e prender, na data de ontem, dia 23 de julho, o mandante do crime. Conforme apurado, o autor intelectual teria conhecido uma das vítimas em uma academia da cidade de Ponta Porã. A partir da relação de amizade que se estabeleceu, percebeu que a vítima possivelmente guardava quantias consideráveis em dinheiro em sua residência. De posse dessa informação, decidiu planejar o crime.

Para a execução do plano, contratou o homem, que por sua vez reuniu outros três comparsas, formando assim o grupo criminoso responsável pela invasão da residência, sequestro das vítimas e transferência forçada de R$ 60 mil via PIX. A quantia subtraída foi dividida entre os cinco envolvidos.

As investigações continuam com o objetivo de reunir provas complementares, identificar eventuais outros partícipes e promover a recuperação total dos valores subtraídos, reforçando o compromisso da Polícia Civil com a elucidação de crimes graves e a responsabilização dos seus autores.