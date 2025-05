Abertura oficial do Dia D de Vacinação contra a Gripe acontece neste sábado (10), em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), realiza neste sábado, 10 de maio, a abertura oficial da mobilização nacional do Dia D de Vacinação contra a Influenza.

O evento será realizado às 8h, no Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho, e contará com a presença de autoridades municipais, estaduais e representantes do Ministério da Saúde.

A ação marca o início das atividades de vacinação em toda a capital e tem como objetivo ampliar o acesso da população à vacina contra a gripe, especialmente para quem não consegue se imunizar durante a semana.



Serviço:



Abertura oficial do Dia D de Vacinação contra a Influenza



Data: Sábado, 10 de maio



Horário: 8h



Local: Parque Ayrton Senna



Endereço: Rua Jornalista Valdir Lago, 512 – Conj. Aero Rancho