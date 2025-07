Veículo furtado no Paraná é recuperado pelo DOF em Paranhos

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram, nesta quarta-feira (23), em Paranhos, um automóvel VW Polo com registro de furto no Paraná. Na ação, um homem de 26 anos foi preso.

Os militares faziam bloqueio na MS-295, próximo ao Posto do Iagro, quando abordaram o carro. Ao checar as placas e agregados do Polo, constatou-se registro de furto neste mês na cidade de Toledo (PR).

O condutor informou aos policiais que pegou o carro com um desconhecido em Cascavel (PR) e receberia R$ 500 para deixá-lo em Paranhos.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o autor e o veículo, na Delegacia de Polícia Civil em Paranhos.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

