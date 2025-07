Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa apresenta o balanço semestral de atividades

Com o objetivo de apresentar à sociedade os desforços empreendidos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP com o escopo de responsabilizar aqueles que atentam contra o bem mais caro, a vida, consigna-se que nos seis primeiros meses deste ano foram realizadas 36 prisões, dentre temporárias (aquelas deferidas durante as investigações), preventivas e decorrentes de sentenças condenatórias.

Foram cumpridos vinte e nove mandados de Busca e Apreensão, por meio dos quais foram apreendidas armas utilizadas em homicídios e angariados elementos probatórios aptos a elucidar esses crimes.

Quarenta e dois indiciamentos foram realizados no período em tela, noutros termos, após investigação tal número de pessoas foram apontadas pela DHPP como autoras de homicídios consumados e tentados praticados nos últimos anos em Campo Grande.

Nove armas de fogo utilizadas em homicídios consumados e tentados foram apreendidas, destacando-se que com isso obstou-se a possibilidade de outros crimes iguais serem perpetrados.

Ao serem realizadas as prisões acima mencionadas ou ao ser dado cumprimento aos mandados de busca foram apreendidas 126 porções de maconha e 83 pinos de cocaína, em diligências diversas. Destaca-se que somente com autor de um homicídio foram apreendidos 530 quilos de maconha e 3 quilos de cocaína, de modo que a disputa pelo tráfico motivou o crime por ele praticado.

Em constante atuação conjunta com outras unidades policiais, o DHPP, conjuntamente com o GARRAS, apreendeu 42.300 kg de cocaína.

Os trabalhos da DHPP continuam visando conferir segurança à população sul-mato-grossense.