Polícia Civil prende homem em flagrante por homicídio tentado na Capital

O autor foi encaminhado e apresentado a Autoridade Policial plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC CEPOL, o qual deliberou pela autuação em flagrante delito pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada e furto consumado. R.P.B, após a lavratura do Auto de Prisão, foi recolhido ao cárcere, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Após ser capturado, R.P.B. (36) disse aos policiais que conhecia a vítima e que ela esta estava lhe devendo R$ 20,00, contudo, afirmou que não tinha dinheiro para pagar. Durante a discussão pela dívida, o autor de posse de uma faca, desferiu dois golpes, um na parte abdominal, e outro nas costas da vítima. Após as agressões, o indivíduo levou a bicicleta da vítima como forma de pagamento pela dívida.

Durante o trabalho de investigação, os policiais conseguiram identificar o autor dos fatos e o paradeiro do indivíduo, o qual foi localizado na mesma região em que ocorreu o crime, ainda de posse da faca utilizada e a bicicleta da subtraída da vítima.

Na noite de ontem (23), a Polícia Civil, através dos policiais do Grupo de Operação e Investigação – GOI, foram acionados para investigar um crime de homicídio tentado ocorrido na região da vila Amore, em Campo Grande, sendo que notícias preliminares informaram que uma vítima foi esfaqueada na região do tórax e socorrida para a Santa Casa de Campo Grande.

