Prédio do Centro Especializado de Polícia Integrada – CEPOL estará fechado nesta sexta-feira (25), para dedetização

Durante o período da dedetização o atendimento das ocorrências de atribuição das Delegacias Especializadas sediadas no prédio, bem como o plantão da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC, serão direcionados para o prédio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC CENTRO, na Rua Padro João Crippa, nº 1581, Centro.

O Centro Especializado de Polícia Integrada – CEPOL estará fechado nesta sexta-feira (25), devido a um processo de dedetização que ocorrerá nas dependências do prédio. Não será realizado atendimentos ao público entre às 08h e às 18h.

