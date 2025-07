Polícia Civil prende indivíduo em flagrante por tráfico de drogas em ponto recorrente de criminalidade

Equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu, realizou, nesta quarta-feira (23), a prisão em flagrante de um indivíduo pela prática do crime de tráfico de drogas, em imóvel situado na Rua Amazonas, bairro Jardim Santa Luzia. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A ação teve início após recebimento de denúncia anônima indicando movimentação suspeita no endereço. Cientes de que o local já havia sido anteriormente alvo de operação policial por tráfico de entorpecentes, os investigadores deslocaram-se prontamente ao imóvel, onde flagraram o suspeito em posse de porções de substância esverdeada com características de maconha, acondicionadas em embalagens compatíveis com a comercialização ilícita.

O local da prisão é reiteradamente citado em investigações como ponto de venda de drogas, e o autor já havia sido preso no mesmo endereço no início do mês, também por tráfico, circunstância que reforça o caráter contumaz da conduta e o desrespeito às determinações judiciais.

O entorpecente foi apreendido, e a prisão em flagrante foi formalmente lavrada pela autoridade policial, que reafirmou o compromisso da instituição com a repressão qualificada ao tráfico e a proteção da sociedade.