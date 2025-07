Polícia civil realiza prisões em flagrante por tráfico de drogas e ameaça em Bataguassu

A Delegacia de Polícia de Bataguassu efetuou, na manhã desta quarta-feira (23), a prisão em flagrante de dois indivíduos investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, ameaça e coação moral para a prática de furto.

A ação teve início após a formalização de boletim de ocorrência em que a vítima relatou ter sido constrangida por traficantes locais a subtrair bens de um estabelecimento comercial, como forma de quitar dívida relacionada ao consumo de entorpecentes. Imediatamente, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciou diligências com base nas informações preliminares.

Durante as buscas autorizadas, foram localizados diversos invólucros contendo substância com características compatíveis com cocaína, totalizando aproximadamente 17 gramas, acondicionados de forma usualmente associada ao comércio ilícito. Diante da materialidade e dos indícios de autoria, os suspeitos foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados em flagrante.