SES realiza curso de qualificação para profissionais de saúde sobre paternidades e pré-natal do parceiro

Em uma análise da saúde dos homens no Brasil no âmbito do SUS, dados epidemiológicos apontam que os homens vivem, em média, 7.3 anos a menos que as mulheres, sendo protagonistas nas estatísticas de morbimortalidade por causas evitáveis, violências e acidentes. Esse cenário é reflexo de fatores individuais, socioculturais e institucionais, incluindo os impactos dos padrões tradicionais de masculinidade, que promovem comportamentos de risco, negligência com a saúde e resistência em buscar atendimento nos serviços de saúde.

Diante disso, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza o curso de ‘Introdução às Masculinidades, Paternidades e Pré-Natal do Parceiro’ para qualificar profissionais de saúde. A meta é capacitar 750 profissionais de nível superior, técnico e agentes comunitários de saúde em Mato Grosso do Sul.

O curso tem o objetivo de sensibilizar sociedade e poder público para a importância de promover a participação dos homens no exercício da paternidade, na prevenção de violências de gênero e no seu autocuidado, problematizando padrões de masculinidade e debatendo estratégias para a promoção da equidade de gênero.

“Este projeto representa uma oportunidade estratégica de incorporar e disseminar essas práticas no SUS, especialmente na APS (Atenção Primária à Saúde), articulando gestores estaduais e municipais para ampliar o alcance das ações”, explica a gerente de Saúde do Homem da SES, Márcia Malacrida.

O curso será realizado de 04 de agosto a 24 de setembro por Regiões de Saúde, conforme cronograma abaixo:

04 e 05 de agosto Macrorregião Centro – Campo Grande: Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Maracaju, Nioaque, Porto Murtinho, Bandeirantes, Camapuã, Campo Grande, Corguinho, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Sidrolândia, Terenos, Alcinópolis, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora.

07 e 08 de agosto Macrorregião Pantanal – Corumbá: Corumbá, Ladário, Miranda.

12 e 13 de agosto Macrorregião Cone Sul – Dourados: Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Laguna Carapã, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Vicentina, Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Ivinhema, Nova Andradina, Taquarussu.

14 e 15 de agosto Macrorregião Cone Sul – Naviraí: Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru.

23 e 24 de setembro Macrorregião Costa Leste – Três Lagoas: Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Três Lagoas.

A distribuição das vagas será conforme a macrorregião:

Macrorregião Centro: 4 vagas por município;

Macrorregião Cone Sul: 6 vagas por município;

Macrorregião Costa Leste: 8 vagas por município;

Macrorregião Pantanal: 40 vagas (distribuídas entre os municípios participantes).

As inscrições devem ser realizadas por meio do link: https://www.saude.ms.gov.br/curso-de-introducao-de-masculinidades-paternidades-e-pre-natal-do-parceiro/

