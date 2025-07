“Super Quarta” promove empregos e se consolida como referência a seleções

Há quatro anos, foi no Guichê 5 da Funsat (Fundação Social do Trabalho) que Ticiane Carvalho teve sua vida transformada. Na ocasião, ela foi encaminhada para uma entrevista na empresa Tahto, a partir da “Carta de Encaminhamento” emitida pela Fundação. Hoje, Ticiane atua como analista de recrutamento na mesma empresa — e, nesta quarta-feira (23), retornou à Funsat para avaliar candidatos durante a ação “Super Quarta”.

“Funciona. E sou a prova disso. Quando vim do Piauí, a primeira transição de emprego foi, justamente, com o apoio da Funsat. Direcionamento que me colocou nessa função, hoje, na qual eu entrevisto pessoas no mesmo local que um dia busquei a minha chance. E, neste formato do ‘Feirão’, com a presença das empresas, são maiores ainda as possibilidades de dar certo a quem se candidata”, explicou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Uma das candidatas analisadas por Ticiane foi Kemily Rodrigues da Silva, de 18 anos, moradora do Danúbio Azul. Ela chegou à Funsat com o apoio da avó, Dona Celina, e da prima Karina. “Até vieram comigo, pra dar sorte e pra conferir. Souberam pelo jornal, e, nesta quarta-feira, deu pra vir. Pra mim, é a oportunidade do primeiro emprego, e assim adquirir experiência”, disse a jovem, aprovada nas etapas iniciais para uma vaga de assistente de telemarketing.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Outro interessado nas vagas anunciadas durante a Super Quarta foi Daniel Duarte, de 22 anos. “Estava curioso para conhecer o projeto. Ainda não tinha comparecido, pois estava empregado antes. Porém, estou naquela fase agora de olhar as opções, perguntar sobre as vagas, algo que, neste tipo de evento, ajuda muito. Acredito que a Funsat acertou com essa iniciativa”, avaliou o morador do Residencial Búzios, que busca oportunidades na área administrativa.

Postura semelhante à de Edina Lima (foto de capa), de 45 anos, moradora do Aero Rancho, que também esteve na Funsat para acompanhar a ação.

“Colabora muito com quem está neste momento de sondar. As empresas estando na Funsat, a entrevista também fica mais tranquila, dá pra perguntar sobre mais de uma função do recrutamento, além de aumentar a nossa confiança para as tentativas. Bom pras empresas e pra gente que deseja a nova contratação”, comentou.

Para Bazilio de Souza Ferreira, de 24 anos, morador do bairro Santa Emília, o projeto também representa uma oportunidade de crescimento.

“Se não for como assistente administrativo, que é bem concorrido, quero que dê certo para assistente de logística. Profissões que eu vejo condição de crescimento, por isso, a escolha. E que bom ter vagas assim na Super Quarta”, elogiou.

Na sua segunda tentativa, deu certo. Elton da Silva Soares, de 36 anos, finalmente conheceu de perto o projeto da Funsat, após vê-lo pela televisão.

“Foi eficiente, rápido na fila e tiveram muita atenção comigo, até pra definir a melhor alternativa pra contratação. Sem contar que são grandes empresas participando, além de ser pro trabalho CLT, que dá mais segurança ao trabalhador. Gostei bastante!”, relatou o morador do bairro Tarumã.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Moradora do São Conrado, bairro vizinho, Yreny Constantino, de 66 anos, também elogiou a regularidade da ação. “Ter toda semana dá uma tranquilidade maior pra gente, que sempre verá empresas na Agência neste dia. Vi também que em outros eventos o sistema é o mesmo, deve ser pra aumentar as contratações. Afinal os lados precisam, a empresa que tenta achar pessoas, e o trabalhador na tentativa de voltar a um trabalho”, refletiu.

A iniciativa também foi destacada pela representante do Departamento de Recursos Humanos do Grupo SC, Widsleny Jenifer de Jesus, que participou da ação. “O recrutamento hoje tem mais técnicas, ouve-se mais nas entrevistas, há a explicação bem detalhada da oportunidade, o que serve para uma seleção bem feita de quem vá ser o futuro colaborador. Contamos ainda com uma integração bem organizada, que alia o treinamento, ambientação e uma apresentação ideal da cultura da empresa. Em um momento sem filas de gente querendo trabalhar, todo esse critério é essencial”, pontuou.

Nesta edição, 25 candidatos foram encaminhados diretamente para processos seletivos. A próxima “Super Quarta” acontece no dia 30 de julho, das 13h às 16h, no térreo da sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para mais informações sobre vagas, o painel diário da Agência de Intermediação de Empregos ou o programa Emprega CG, o telefone é (67) 4042-0585, ramal 5800.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram os interessados em oportunidades durante a ação da Super Quarta.