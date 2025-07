Polícia Militar prende jovem por posse de droga em Pedro Gomes

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal. No entanto, ao realizarem uma varredura nas proximidades, os policiais localizaram, próximos ao suspeito, três trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína dentro da carteira descartada.

Diante das informações, a Guarnição de Serviço iniciou diligências e localizou o suspeito no endereço apontado. Ao notar a aproximação da viatura policial, o jovem tentou dispensar uma carteira de cigarro no chão, o que chamou a atenção dos militares.

Coxim (MS): Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Militar prendeu um jovem de 22 anos por posse de entorpecente no município de Pedro Gomes.

