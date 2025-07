Prefeita e senadora discutem projetos e agenda institucional em reunião no Paço

Às vésperas da missão diplomática nos Estados Unidos pela Comissão de Relações Exteriores do Senado, a senadora Tereza Cristina (PP) se reuniu na tarde desta quarta-feira (23) com a prefeita Adriane Lopes, no gabinete da Prefeitura de Campo Grande. O encontro do Paço Municipal contou com a presença de secretários e teve como foco o avanço de projetos estratégicos para a Capital.

Na pauta, temas como os investimentos em infraestrutura, parcerias com a iniciativa privada e as ações do calendário de aniversário dos 126 anos de Campo Grande, comemorado no próximo mês.

“Tivemos uma agenda extremamente positiva com a senadora Tereza Cristina, na qual discutimos pautas estratégicas para o desenvolvimento da nossa Capital. Trabalhamos fazendo o que precisa para garantir que cada passo seja planejado e executado com responsabilidade, sempre buscando resultados concretos para a população. A senadora é uma grande parceira da nossa gestão e, sempre que possível, estamos juntas para dialogar sobre os avanços da cidade”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Participaram da reunião os secretários Ademar Silva Jr. (Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico), Catiana Sabadin (Planejamento e Parcerias Estratégicas), Thelma Nogueira (Casa Civil) e Ulisses Rocha (adjunto da Secretaria de Governo e Relações Institucionais).

A senadora, que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, reforçou o compromisso com os projetos que impactam diretamente a vida dos campo-grandenses. Segundo ela, o diálogo com a administração municipal é essencial para alinhar prioridades e buscar recursos federais que garantam a continuidade das obras e programas em curso.

Durante o encontro, também foram discutidas novas oportunidades de investimento por meio de parcerias público-privadas, além da articulação de ações comemorativas pelos 126 anos da Capital.

A visita ocorreu em clima de alinhamento político e institucional, reforçando a proximidade entre a gestão municipal e a bancada federal de Mato Grosso do Sul.