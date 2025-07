Obras de infraestrutura chegam à Vila Romana após 20 anos

A movimentação de máquinas, caminhões e trabalhadores pelas ruas estreitas da Vila Romana marca um momento histórico para os moradores: a chegada das obras de drenagem e pavimentação asfáltica. As intervenções fazem parte do projeto “Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais – Complexo Nova Campo Grande, Etapa H”.

Durante vistoria realizada nesta quarta-feira (23), a prefeita Adriane Lopes destacou que a execução do projeto representa mais uma ação da Prefeitura para melhorar a qualidade de vida da população. “Mais um dia de fiscalização de serviços pela cidade. Os moradores da Vila Romana aguardam por essa obra há quase 20 anos, por isso, avançamos fazendo o certo, iniciando com o projeto de drenagem antes da pavimentação. Iremos fazer entregar essa melhoria aos moradores da região”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para Marcos José Birches dos Santos, presidente da Associação de Moradores da Vila Romana e do Loteamento Paravá, a chegada da obra é motivo de comemoração. “Hoje, felizmente, é um dia de muita expectativa com a chegada das obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica na Vila Romana e no loteamento Paravá, melhorias tão sonhadas pelos moradores desde 2006, quando foram entregues as casas populares do Residencial Florestan Fernandes, na Vila Romana”, destacou.



Segundo ele, a obra representa um alívio para os moradores, já que o bairro está localizado em uma área de declive, à margem da Avenida Duque de Caxias, o que favorecia a formação de enxurradas e valetas nas vias. “Com essas obras, tudo isso vai acabar. Só tenho a agradecer à Prefeitura de Campo Grande e à prefeita Adriane Lopes”, completou o líder comunitário.

Moradora há 20 anos da região, a aposentada Aparecida da Silva ressalta que o investimento vai além da infraestrutura urbana. “Com o asfalto, extinguimos a poeira, reduzimos casos de doenças respiratórias e ainda valorizamos nossos imóveis”, afirma. Ela lembra que o bairro era conhecido como Vila Bordon e passou a se chamar Vila Romana há cerca de dez anos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Estão sendo investidos R$ 8.985.000,00 na obra, que deve ser concluída em até 365 dias. Os trabalhos começaram com a instalação da drenagem na Rua Otávio Augusto e beneficiarão ainda as ruas Marco Antônio, dos Centuriões, Cláudio Augusto, Tibério Graco, Brutus, Maximiniano, Dominicano, Trajano, Aureliano, Graciano, Caio Graco, Cássio Nero, Júlio Cézar e do Coliseo, além do acesso à Avenida Duque de Caxias.

O projeto contempla dois tipos de pavimento: o asfalto em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e o piso intertravado, conhecido como paver. Este último será aplicado nas ruas mais estreitas, como Aureliano, Dominicano, Graciano, Trajano e Maximiniano, que não possuem largura suficiente para a construção de meio-fio e calçadas com acessibilidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O paver, ou pavimento intertravado de concreto, consiste em peças pré-moldadas que se encaixam, formando um revestimento resistente, durável e com boa estética. Como não são coladas, essas peças se intertravem, distribuindo o peso uniformemente e permitindo a permeabilidade do solo, contribuindo também para o escoamento adequado da água da chuva.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra obras e máquinas trabalhando em uma das ruas. As imagens internas mostra a prefeita Adriane Lopes em fiscalizações pelas ruas, junto a trabalhadores, máquinas e moradores.