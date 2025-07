Senado deve analisar 39 indicações de autoridades em agosto

Agência Nacional do Cinema (Ancine)

As indicações para as quatro agências reguladoras serão apreciadas na Comissão de Infraestrutura.

As indicações serão apreciadas na Comissão de Assuntos Sociais (CAS)

As indicações serão apreciadas na Comissão de Meio Ambiente (CMA)

As indicações serão apreciadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

As indicações serão apreciadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

As indicações serão apreciadas na Comissão de Infraestrutura (CI).

Agência Nacional do Petróleo (ANP)

As indicações serão apreciadas na Comissão de Infraestrutura (CI).

As indicações serão apreciadas na Comissão de Infraestrutura (CI).

As indicações serão apreciadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

As indicações serão apreciadas pela Comissão de Infraestrutura (CI).

Veja as indicações a serem analisadas nas comissões:

A apreciação de autoridades é uma das competências privativas do Senado Federal, conforme estabelece a Constituição.

O calendário prevê, entre os dias quatro e oito de agosto, a leitura dos relatórios nas comissões responsáveis em analisar cada uma das indicações. Entre os dias 11 e 15 de agosto, será feito um esforço concentrado para a realização das sabatinas dos indicados e a votação dos nomes nas comissões e no Plenário.

No retorno das atividades deliberativas em agosto, as comissões temáticas Senado vão analisar 39 indicações feitas pela Presidência da República e por outros órgãos para cargos em agências reguladoras, tribunais superiores e conselhos nacionais.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.