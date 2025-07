Funsat promove reunião com RH de pastas com beneficiários do Primt

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) promoveu na manhã desta quarta-feira (23), uma reunião com gestores de Recursos Humanos de diferentes secretarias da Prefeitura de Campo Grande. O encontro, realizado na Escola Funsat, teve como objetivo alinhar estratégias sobre a capacitação contínua dos beneficiários do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt).

Entre os dias 28 de julho e 8 de agosto, a Funsat realiza a terceira edição do ciclo de capacitação voltado aos participantes do programa. Em nove encontros, os beneficiários vão receber orientações sobre a Lei Municipal nº 7.074/23 e dicas para o retorno ao mercado de trabalho. Atualmente, o Primt atende 2.080 pessoas, que recebem um salário mínimo mensal (R$ 1.518), cesta básica, alimentação durante o expediente e vale-transporte.

A participação nos ciclos de capacitação é obrigatória. Os encontros reforçam os direitos e deveres dos beneficiários e esclarecem o funcionamento do programa. Neste ano, a Funsat abriu três editais para seleção de novos participantes, com 950 inscritos e 420 pessoas aprovadas para atuar em diferentes frentes da administração municipal, sendo elas:

| – limpeza, conservação e consertos diversos em praças, escolas, centros infantis, centros sociais, unidades de saúde ou assemelhados, aparelhos e canteiros públicos;

Il – roçada, capina, podas, varrição e conservação de próprios e logradouros públicos e preparação de áreas públicas para realização de eventos;

Ill – limpeza, capinagem, roçada e remoção de entulhos em terrenos baldios, apenas em situação de excepcionalidade, e somente para garantir a manutenção da saúde da população, sem prejuízo de autuações e cobrança de taxa de serviços aos respectivos proprietários;

IV – obras de canalização pluvial e/ou cloacal, com sistema de tubulação e outros aspectos referentes, limpeza de boca de lobo, desobstrução de leito de córregos e trabalhos emergenciais contra enchentes;

V- pavimentação e tapa-buracos de logradouros, colocação de tubulação paralelepípedos, colocação e execução de sinalizações verticais e horizontais, instalação e consertos de passeios públicos, fabricação e pintura de meio-fio e sarjetas;

VI – execução de obras públicas em regime de mutirão, como casas populares, muros calçadas, praças de esportes e obras públicas assemelhadas;

VII – atendimentos a situações de emergência ou estado de calamidade pública, enchentes e proliferação de vetores;

VIII – campanhas e ações de saúde de caráter de emergência ou para combater surtos endêmicos;

IX – realização de recenseamentos, notificações, coleta de dados ou pesquisa de interesse social, no âmbito do Município;

X – realização de serviços gerais em próprios da municipalidade, sem caráter permanente;

XI – auxílio operacional;

Os beneficiários executam serviços como limpeza e conservação de espaços públicos, roçada, capina, remoção de entulhos, apoio em obras e manutenção urbana, além de ações emergenciais, campanhas de saúde, levantamento de dados sociais e apoio operacional em unidades públicas.

Mais informações sobre o Primt podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5933 (Serviço Social), das 7h às 11h e das 13h às 17h. O setor funciona no segundo andar da sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.