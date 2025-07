Polícia Civil prende mulher condenada a 12 anos de prisão por homicídio em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa-DHPP prendeu, no início da tarde de hoje (23), uma mulher condenada a 12 anos por ter matado uma rival em 2018.

Em novembro de 2018 Daniela Alencar Viegas foi morta ao ser atingida por vários golpes desferidos com arma branca, crime ocorrido na Vila Nova Capital, em Campo Grande, especificamente nas proximidades de um bar. As investigações apontaram que Daniela foi morta por quatro irmãs, que possuíam inimizade com ela, crime motivado por mera discussão pretérita entre as partes, ou seja, por motivo fútil.

Sobre as irmãs, duas eram menores de idade, de modo que as outras, maiores, àquelas apontaram a autoria do crime, visando-se, assim, não serem responsabilizadas. Todavia, submetidas a júri popular uma das irmãs maior de 18 anos foi condenada a 12 anos de prisão, porquanto que se entendeu que ela forneceu a arma branca às menores e determinou que elas matassem a vítima.

Não cabendo mais recurso referente à condenação pelo homicídio, foi exarado mandado de prisão contra a autora acima mencionada, F.R.S, 26 anos de idade, ordem judicial cumprida pela DHPP por volta das 13:00h, no Bairro Núcleo Habitacional Buriti, nesta capital.