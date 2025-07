Polícia Civil elucida suposto roubo ocorrido em junho, na Capital

Setor de Investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF, passou a apurar o roubo de um celular noticiado na 2ªDP, ocorrido no dia 22 de junho, em que a pessoa de M.A.R. (48) disse ter sido roubada nas imediações do CEASA, no bairro Coronel Antonino, por uma dupla a bordo de uma motocicleta.

Investigadores da Especializada entrevistaram a vítima, e dada a expertise dos policiais da DERF, que diariamente lidam no combate ao roubo, observaram que a dinâmica narrada pela vítima era incongruente. Todavia, seguiram com as investigações e localizaram as pessoas que haviam feito transferências bancárias a partir do celular da vítima e que estavam em posse do aparelho.

O destinatário de uma das transferências W.R.S. (39), estava preso, e ao ser ouvido em sede policial, contou que na verdade M.A.R. é viciada em entorpecentes, e que no dia dos fatos estavam juntos, incluindo também outras duas pessoas – todas ouvidas. E que após desentendimento entre M.A.R. e uma mulher no interior da casa de W.R.S., ela sofrera um ferimento de faca no braço, tendo fugido do local com medo de ser morta, abandonando assim seu celular, que foi vendido no “Carandiru” pelos demais usuários que juntos usavam entorpecentes.

As transferências realizadas foram todas feitas pela própria M.A.R., com o fim de adquirir pasta base de cocaína e cigarros.

M.A.R. foi novamente intimada para ser confrontada sobre os novos elementos apurados pela investigação, momento que confessou ter inventado a história do roubo, pois, como chegou machucada e sem seu celular em casa, não queria que seu marido e filhos descobrissem que ela usava entorpecentes. Destacou que se viciou em pasta base de cocaína e que escondia da família há 3 anos. Ressaltou que de fato conhecia todas as pessoas ouvidas nos autos e que com eles fazia uso de drogas, assim como frequentava diversas “bocas-de-fumo” na região da Imperial e “Carandiru”.

O celular de M.A.R. foi recuperado e restituído a ela, ao passo que ela responderá pelo delito de falsa comunicação de crime.