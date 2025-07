Campanha ‘Doe o Melhor de Você: Doe Vida’ chega à 14ª edição com ponto de doação no TCE

Nesta quinta-feira (24), acontece a 14ª edição da campanha “Doe o Melhor de Você: Doe Vida”, iniciativa que já integra o calendário institucional do Governo de Mato Grosso do Sul. Desta vez, a ação acontecerá no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), no Parque dos Poderes, das 8h às 12h.

A campanha idealizada pelo setor de Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS) tem como proposta levar a estrutura completa de coleta de sangue para dentro dos órgãos públicos, unindo solidariedade, cidadania e conscientização em um único gesto.

Desde a sua criação, em dezembro de 2021, a mobilização já percorreu diversas instituições, entre elas a Governadoria, secretarias de Estado, autarquias e comandos da segurança pública.

O grande diferencial da iniciativa é facilitar o acesso à doação, ao montar toda a estrutura diretamente no local de trabalho dos servidores. São disponibilizadas macas, equipe técnica de saúde, lanches, brindes e suporte logístico completo, garantindo conforto e segurança aos voluntários. A campanha conta com a parceria do Sindifisco, Sindifiscal, Sindafaz, Digix, Unisaúde/MS e Cassems.

Desde o início da ação, foram 1.277 bolsas de sangue coletadas, o que representa a possibilidade de salvar até 5.108 vidas. Apenas na última edição, realizada no Comando-Geral da Polícia Militar, em junho, foram registradas 150 doações, beneficiando cerca de 600 pessoas.

Além de incentivar a doação, a campanha também abre espaço para reflexões importantes sobre o papel dos tributos na sustentação de políticas públicas essenciais como saúde, segurança e educação. A Sefaz aproveita a oportunidade para reforçar que a aplicação correta dos tributos representa um instrumento eficaz de justiça social.

Requisitos para doação

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento oficial com foto;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por pais ou responsáveis legais);

Pesar no mínimo 51 kg;

Estar bem alimentado no dia da doação;

Respeitar os intervalos entre doações: homens podem doar até quatro vezes ao ano e mulheres, até três.

Pessoas que tomaram vacinas recentemente, utilizam determinados medicamentos ou possuem condições crônicas de saúde podem ser impedidas temporariamente de doar. Por isso, é indispensável passar por triagem com a equipe de saúde no local.

Serviço

Campanha “Doe o Melhor de Você: Doe Vida” – 14ª Edição

Data: 24 de julho

Horário: das 8h às 12h

Local: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

Endereço: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n – Bloco 29 – Parque dos Poderes – Campo Grande/MS

Michel Faustino, Comunicação Sefaz

Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo