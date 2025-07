Arte para a Liberdade: projeto utiliza pintura em telas como instrumento de ressocialização na Penitenciária de Dourados

Expressão artística, fortalecimento emocional e novas perspectivas de vida se unem no projeto “Arte para a Liberdade”, desenvolvido com reeducandos na PED (Penitenciária Estadual de Dourados). A iniciativa oferece oficinas de pintura em tela, cujas obras agora ganham visibilidade fora do ambiente prisional e poderão ser doadas a instituições sociais. A ação é resultado de uma parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e o Sicredi, por meio de seu Fundo Social.

Durante 12 semanas de curso, os participantes aprenderam técnicas básicas de pintura em tela, com instrução da professora Mariley Martinez de Almeida, do Ateliê Artimari, em oficinas semanais coordenadas pelo policial penal Breno Souza Lima Ferreira. O Fundo Social do Sicredi que custeou os materiais e a instrução. Dez reeducandos participam do projeto.

Nesta semana, está sendo realizada a primeira exposição externa em uma agência do Sicredi, em Dourados. A proposta é que outras exposições ocorram para que a população possa ter acesso à qualidade das obras, entre os locais previstos está o Sebrae.

Para o responsável pelo projeto, a iniciativa é uma forma de valorizar as capacidades individuais dos reeducandos. “O projeto demonstra que a arte é um poderoso instrumento de ressocialização, capaz de resgatar a dignidade e abrir novos caminhos para quem busca recomeçar”, destaca Breno, que juntamente com a policial penal Evelym Ellem Pereira Tiburcio elaborou o projeto.

De acordo com o diretor da PED, Elias Costa Gomes, o Sicredi renovou a parceria e a iniciativa terá continuidade, com a produção de mais quadros. Segundo ele, as telas estão sendo destinadas ao Fundo Social, com a possibilidade de doação a espaços públicos e instituições sociais.

Transformação

Mais que simples pinceladas sobre a tela, o “Arte para a Liberdade” revelou talentos e proporcionou uma verdadeira jornada de autoconhecimento. É o que garante um dos participantes da oficina, o reeducando M. M. F. F. Ele relata emocionado a mudança que a pintura trouxe à sua vida. “Aprendi muito nesse curso. Eu não sabia pintar direito, e ao longo das aulas fui descobrindo um artista dentro de mim. A arte de pintar me trouxe calma, paciência, concentração e a vontade de expressar meus sentimentos. A arte me libertou e transformou. Espero que possa transformar outros também”, garante.

Já o interno F. H. B. H. destaca os benefícios emocionais. “Sou extremamente grato pelo curso. As aulas me ajudaram a relaxar e reduzir o estresse. Desenvolvi minha criatividade, melhorei minha autoestima e aprendi técnicas que levarei para a vida. A professora foi inspiradora, e sou muito sortudo por ter tido essa oportunidade”, afirma.

O projeto integra um conjunto de ações da Agepen voltadas à humanização da pena e ao cumprimento da Resolução nº 391/2021 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que estimula práticas educativas e culturais dentro das unidades prisionais, além de estar em consonância com o Programa Pena Justa.

A iniciativa é coordenada pela Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da Divisão de Assistência Educacional, e também pela direção da Penitenciária de Dourados.

Comunicação Agepen