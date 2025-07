Turismo de Mato Grosso do Sul mais uma vez marca forte presença e leva novidades para a LGBT Expo 2025

Mais uma vez Mato Grosso do Sul será o principal apoiador do LGBT Expo. Dia 24 de julho, em São Paulo, será a quarta vez que MS promove seus destinos turístico no evento e, além de apresentação no palco principal, contará ainda com estande e a marca ‘Isto É Mato Grosso do Sul’ em toda a comunicação do evento. MS terá ainda, como novidade, a participação do trade na rodada de negócios e a realização de umafam tourcom operadores internacionais.

“Mais uma vez Mato Grosso do Sul apresenta este evento que já é considerado internacional porque têm atraído a participação de outros países. Esse ano MS terá algumas novidades, como rodada de negócio,fam toure o turismo de Mato Grosso do Sul bem posicionado. Um trabalho que começou há cerca de cinco anos, bem construído na base da capacitação, sensibilização, melhoria dos produtos, adequação para a demanda, novas campanhas e agora a gente vai muito forte e muito presentes com nosso trade turístico. A expectativa é alta para mais um LGBT Expo e Mato Grosso do Sul vai como um destino consolidado no desejo do mercado do turismo LGBT no Brasil e fora dele também", explica Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS.

Quatro operadores participantes do evento vindos da Itália, Espanha e Argentina farão umafam tour(vigem de familiarização) e o roteiro inclui um Cruzeiro Pantaneiro LGBT, Circuito Cultural em Corumbá e também vão conhecer a região turística Bonito / Serra da Bodoquena.

Com o tema central de 2025 “Famílias LGBT+”, a LGBT+ Turismo Expo concentra os melhores fornecedores de produtos e serviços no setor de turismo que atendam as demandas dos turistas LGBTQIA+. Em sua quarta edição, este é o maior e mais importante evento B2B de Turismo LGBT+ da América Latina e a expectativa para edição 2025 é receber cerca de 1000 agentes de viagens, operadores de turismo e cerca de 60 expositores em um dia de muito conteúdo e networking.

Famílias LGBT+

De acordo com o IBGE, 50 mil crianças foram adotadas por casais homoafetivos de 2021 a 2023. São 50 mil novas famílias buscando um destino ou equipamento turístico que os atendam com respeito e carinho durante as férias escolares e feriados prolongados. Além disso, o último levantamento do instituto em 2022 revelou que os casamentos LGBT+ foram 11 mil, um número 20% a mais do que em 2022.

As famílias LGBT+ desempenham um papel crucial no turismo, contribuindo para a diversificação e inclusão no setor. Ao buscarem destinos que ofereçam segurança, acolhimento e experiências enriquecedoras para todos os membros da família, elas incentivam a criação de produtos e serviços adaptados a diferentes necessidades e realidades. Sua presença impulsiona economias locais, promovendo o consumo em hotéis, restaurantes, atrações culturais e atividades de lazer.

Destinos e produtos que se posicionam como acolhedores para famílias LGBT+ não apenas fortalecem sua reputação global como espaços inclusivos, mas também atraem viajantes leais e engajados, promovendo um turismo mais sustentável e equitativo.

Mais informações: https://lgbtmaisturismoexpo.com.br

Por: Débora Bordin, Comunicação Fundtur MS

Foto: @visitmsoficial