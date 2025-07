Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão e conduz adolescente suspeita de participar de organização criminosa em Aquidauana

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), conduziu nesta quarta-feira (23) uma adolescente, investigada por crimes cibernéticos relacionados à Organização Criminosa voltada para o Induzimento a Automutilação, violência contra animais e exploração sexual infanto-juvenil na internet.

A ação ocorreu durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão no município de Aquidauana – MS, no contexto da Operação Escola Segura, que visa intensificar o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Durante a investigação, os policiais encontraram vasto conteúdo dos crimes citados. A suspeita foi conduzida à Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde responderá o Auto de Apuração de Ato Infracional. Foram apreendidos 3 ( três) aparelhos celulares que serão submetidos à perícia.

“A Polícia Civil atua com rigor no combate aos crimes cibernéticos, em especial, aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, especialmente no meio digital, onde muitas vezes os criminosos se sentem protegidos pelo anonimato. As ações da Operação Escola Segura, de âmbito nacional, reforçam nossa resposta firme e coordenada contra essas práticas”, afirmou a Delegada Anne Karine Sanches Trevizan Duarte, Delegada Titular da DEPCA.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 100, nas delegacias locais ou por meio da Delegacia Virtual.