Polícias Civil e Militar apreendem arsenal em poder de suspeito de tentativa de homicídio ocorrida em Dourados

Ontem, 22 de julho, a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigação Geral – SIG/NRI de Dourados, em ação que contou com apoio da Polícia Militar Rodoviária, realizou a prisão em flagrante de um homem de 38 anos encontrado na posse de quatro armas de fogo.

Inicialmente, policiais civis realizavam diligências a respeito de uma investigação acerca de uma tentativa de homicídio ocorrida na MS-270, entre o Distrito de Itahum e a cidade de Dourados/MS, quando um veículo Fiat/Toro havia sido alvejado por dois disparos de arma de fogo.

Em determinado momento, a equipe percebeu que o principal suspeito passou pelo posto policial da PMR, proximidades de onde o fato havia ocorrido, tendo a guarnição da Polícia Militar realizado sua abordagem.

Em sua posse, os policiais localizaram uma Carabina Taurus, calibre 9mm e uma pistola Sig Sauer, também calibre 9mm, cuja guia de trânsito teria como finalidade somente a prática da caça e não mera defesa pessoal, como ocorria naquele momento, logo estavam em situação irregular.

Dando prosseguimento à apuração, na residência do investigado as equipes localizaram um revólver calibre .38 com numeração raspada, que provavelmente foi a arma utilizada nos disparos contra a caminhonete, e um revólver calibre .22 sem registro.

Dessa forma, o investigado foi detido e conduzido do à sede do SIG/Dourados, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.