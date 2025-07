Polícia Civil elucida roubo e extorsão mediante sequestro com apreensão de fuzil e prisão dos envolvidos

A Polícia Civil, por intermédio da Primeira Delegacia de Ponta Porã esclareceu, nesta quarta-feira (23), um crime de roubo qualificado e extorsão qualificada, ocorrido na manhã do dia 21 de julho de 2025, que teve como vítimas A.C.M. e G.S.V. O crime foi praticado por uma quadrilha fortemente armada, que invadiu a residência das vítimas e obrigou a transferência de R$ 60 mil via PIX.

A investigação, conduzida pela Primeira Delegacia de Polícia de Ponta Porã, com apoio da Policia Penal, e da Policia Militar, culminou no cumprimento de mandados de prisão temporária e busca domiciliar contra W.P.S. e A.C.R., ambos presos nesta quarta-feira. Durante as diligências, os policiais também recuperaram parte do dinheiro roubado, apreenderam armas de fogo, entorpecentes e um fuzil.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de W.P.S., foi localizada no interior do imóvel a pessoa de N.D.M., posteriormente identificado como um dos coautores do roubo ocorrido na última segunda-feira. Considerando que, no local, foram encontradas armas de fogo e substância entorpecente, N.D.M foi autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, nos termos da legislação penal vigente, já W.P.S apenas pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Também foi lavrado auto de prisão em flagrante em desfavor de A.C.M., pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, uma vez que foi apreendido em sua residência um fuzil, marca Colt, calibre 5.56x45mm.

As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos, identificação dos outros autores e recuperação dos bens subtraídos.