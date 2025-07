Polícia Civil prende em flagrante autor por porte ilegal e disparos de arma de fogo em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo prendeu em flagrante, na noite de terça-feira (22/07), o indivíduo G.S.R., de 26 anos, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública, ocorridos nas imediações de um estabelecimento comercial na rua Jesuíno Álvares de Barros. A ocorrência teve início após uma discussão entre G.S.R. e a testemunha G.S.B.J., de 31 anos, no interior do estabelecimento, onde ambos ingeriam bebidas alcoólicas.

Após o desentendimento, a testemunha deixou o local, sendo surpreendida pouco depois por disparos de arma de fogo efetuados de dentro de um veículo escuro. G.S.R. foi identificado como o ocupante do veículo. Um policial civil que reside nas proximidades ouviu os tiros e acionou a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ribas do Rio Pardo.

Durante diligências, os policiais localizaram G.S.R. e apreenderam a arma de fogo utilizada. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante. Câmeras de segurança mostraram que G.S.B.J também agrediu G.S.R no interior do estabelecimento.

A Polícia Civil seguirá com a apuração dos fatos e reforça seu compromisso com a segurança da população e o combate à criminalidade.