Polícia Civil apreende veículo furtado transportando mercadorias contrabandeadas na MS-060

Na manhã desta quarta-feira (23), por volta das 5h45, equipe do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, realizou a abordagem de um veículo na rodovia estadual MS-060, nas imediações entre os municípios de Campo Grande e Sidrolândia.

A ação ocorreu após o recebimento de informações de que o automóvel abordado – um Citroën/C3 preto – possuía registro de furto qualificado, ocorrido no Estado do Rio Grande do Norte em maio deste ano. Durante a abordagem, o veículo estava em circulação na via e era ocupado por duas pessoas.

Durante inspeção veicular, foram localizadas diversas mercadorias de origem estrangeira, entre elas uma expressiva quantidade de cigarros paraguaios, duas bolas de pneus, óculos e cigarros eletrônicos, todos desacompanhados de documentação fiscal ou aduaneira. A importação e comercialização desses produtos são proibidas no Brasil.

Diante da constatação de indícios de crime de contrabando e da restrição criminal relativa ao veículo, os ocupantes, juntamente com os materiais apreendidos e os aparelhos celulares em sua posse, foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Campo Grande para os procedimentos legais cabíveis.