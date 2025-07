Caravina comemora mais uma importante conquista para segurança pública de MS

O deputado estadual Caravina teve papel fundamental no avanço do processo de modernização da identificação civil em Mato Grosso do Sul. Após requerimento apresentado pelo parlamentar à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Governo lançou o processo licitatório para contratação de empresa responsável pela emissão das novas Carteiras de Identidade Nacional (CIN), documento alinhado ao padrão nacional.

A medida foi publicada em Diário Oficial e atende a uma cobrança direta feita por Caravina, quando alertou sobre as dificuldades enfrentadas pela população, especialmente dos municípios do interior, para acessar o serviço. No requerimento, o deputado destacou a necessidade de digitalização, estrutura técnica adequada em todas as cidades e regular andamento do processo licitatório para garantir o direito à cidadania de forma igualitária e eficiente.

“A modernização do RG é importante, mas ela só é efetiva se for acessível. Não dá para permitir que, por falta de estrutura ou lentidão administrativa, a população continue sendo penalizada com a demora para emitir um documento essencial. Nossa atuação teve como objetivo acelerar esse processo e garantir que ele chegue a todos os 79 municípios”, afirmou o deputado.

O novo modelo de identidade exige um sistema mais moderno, digital e integrado, com investimento em tecnologia, conectividade e capacitação dos profissionais. Caravina também reforçou a valorização dos papiloscopistas, servidores responsáveis por garantir a legalidade e a segurança do processo de identificação. “Esses profissionais são essenciais para a eficácia do sistema. É preciso que o Estado invista tanto em tecnologia quanto em pessoas”, completou.

A atuação do deputado foi reconhecida por entidades como o SINPAP/MS (Sindicato dos Peritos Papiloscopistas de Mato Grosso do Sul), que já vinha alertando para a necessidade de avanços na área. A publicação da licitação representa uma conquista significativa para o setor e, principalmente, para a população.

“Seguiremos acompanhando a execução desse processo. O importante é que o cidadão sul-mato-grossense tenha acesso rápido, seguro e digno ao seu documento de identidade. Esse é um direito básico, que deve ser garantido com eficiência e respeito”, finalizou Caravina.