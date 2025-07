Polícia Civil apreende motor de motocicleta adulterada em oficina da Capital

Para denúncias sobre furtos e roubos de veículos, encaminhar mensagem no (67) 99224-3346 (WhatsApp).

Em uma oficina no bairro Vila Nossa Senhora das Graças, os policiais da DEFURV localizaram um bloco de motor de motocicleta com indícios de remarcação. Ao ser entrevistado, o proprietário da oficina informou ser de um cliente, passando os dados para posterior continuidade da investigação. O bloco de motor foi apreendido e será periciado.

Na tarde de ontem (22), a Polícia Civil, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos – DEFURV realizou diligências em oficinas de conserto de motocicletas da Capital com o objetivo de localizar eventuais veículos produtos de crime.

