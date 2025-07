Cadastro Municipal do Produtor: você sabe por que deve fazer?

Realizado sob a coordenação da Gerência de Agronegócio e Agricultura Familiar, o Cadastro Municipal do Produtor deve ser feito por todos os produtores e empreendedores que querem receber algum tipo de serviço da SEMADES. Para realizá-lo é preciso procurar a unidade II da Secretaria – localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, Centro.

Atualmente, a SEMADES auxilia na organização das cadeias produtivas, atendendo 24 comunidades rurais da agricultura familiar, que juntas somam mais de 1 mil famílias. A Secretaria disponibiliza e coordena a utilização de patrulhas mecanizadas auxiliando no preparo de solo e plantio de diversas culturas; trabalha na capacitação e na difusão de novas tecnologias, com treinamentos e cursos para profissionalização dos produtores familiares; entre diversas ações que visam fomentar o agronegócio familiar.

Mas para isso é preciso estar cadastrado no Cadastro Municipal do Produtor. O objetivo é otimizar o processo de atendimento, acompanhando e controlando os serviços prestados junto aos produtores da área urbana e rural, em especial, da agricultura familiar. O cadastro dá mais transparência e eficiência às ações gestando o tempo,

