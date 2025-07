Ginástica Rítmica da Funesp representa Campo Grande em Torneio Regional Centro-Oeste

Cerca de 17 atletas do Projeto de Ginástica Rítmica da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), embarcaram na noite de terça-feira (22/7), para representar Campo Grande no Torneio Regional Centro-Oeste de Ginástica Rítmica, que acontecerá de 23 a 27 de julho, em Sinop (MT). A equipe viajou com grandes expectativas e carregando na bagagem uma trajetória construída com dedicação, disciplina e amor ao esporte.

As atletas, com idades entre 10 e 16 anos, treinam no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, e fazem parte de um dos projetos mais tradicionais da Prefeitura de Campo Grande, com mais de 15 anos de história. A iniciativa oferece aulas gratuitas de ginástica rítmica para meninas da capital e integra o Programa Movimenta Campo Grande, política pública que promove o acesso gratuito ao esporte e ao lazer em todas as regiões da cidade.

Atualmente, o projeto conta com dois polos de atendimento: no Parque Jacques da Luz e no Ginásio Guanandizão, atendendo cerca de 260 alunas, entre as turmas de iniciação e treinamento. O projeto já revelou talentos que hoje se destacam em competições escolares, regionais e nacionais. Mais que performance esportiva, a iniciativa fortalece a autoestima, a disciplina e o desenvolvimento integral das meninas atendidas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

As ginastas campo-grandenses competirão nas categorias Pré-Infantil, Infantil, Juvenil e Adulto, com apresentações nos aparelhos arco, bola, fita e maças. As professoras Adenízia Julião e Milena Falcão, acompanharão a delegação, reforçando o compromisso técnico e pedagógico do projeto com a formação esportiva das atletas.

“Esse torneio é muito mais do que uma competição. É o resultado de anos de trabalho, treino e paixão pela ginástica rítimica. As meninas estão preparadas e empolgadas para mostrar o talento que temos aqui em Campo Grande”, destacou a professora Adenízia Julião.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destacou a importância do projeto na formação das atletas e do auxílio-atleta da Prefeitura de Campo Grande. “O Projeto de Ginástica Rítmica da Funesp é motivo de orgulho para Campo Grande. Há mais de 15 anos, tem formado atletas e cidadãs, por meio do esporte e da dedicação de nossas professoras. Ver essas meninas representando nossa cidade em um torneio regional é o reflexo de muito esforço, disciplina e amor pelo que fazem”, destacou. “Além disso, a Prefeitura de Campo Grande tem incentivado e apoiado os atletas da capital com o auxílio-atleta, que tem sido de extrema importância e feito a diferença para os competidores campo-grandenses”, frisou.

Zulmira Andino, mãe da ginasta Yasmin Andino, de 11 anos, destacou a importância do auxílio-atleta para sua família. “A gente é de família que não tem muita renda, então, o auxílio-atleta ajudou a minha filha a realizar o sonho dela. Sou muito grata à Funesp pelo incentivo. Ficamos aqui com o coração apertado, mas, confiantes com o desempenho dela”, afirmou.

Atletas que representarão Campo Grande:

Vitória Lúcia (12 anos), Yasmin Andino (12 anos), Emanuelle Araújo (12 anos), Isadora Paz (11 anos), Maria Eduarda Duarte (10 anos), Valentina Alvarenga (10 anos), Valentina Araújo (10 anos), Manuella de Souza (10 anos), Maria Eduarda Fernandes (10 anos), Emanuelly Mota (10 anos), Emily Lorena (10 anos), Luísa Dantas (10 anos), Ana Beatriz Aquino (16 anos), Mariana Gimenes (16 anos), Ana Clara Correia (14 anos), Sara de Souza (15 anos) e Victorya Antunes (14 anos).

Como participar?

Interessadas em fazer parte das aulas de Ginástica Rítmica da Funesp podem procurar os polos, nos seguintes locais:

Parque Jacques da Luz (Bairro Moreninhas) e Ginásio Guanandizão.

Informações e matrículas: WhatsApp (67) 99645-2026

#ParaTodosVerem As imagens são das equipes da Funesp.