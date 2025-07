Estudo de Impacto de Vizinhança no Bairro Centenário está aberto à participação da população

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), informa que está aberto o prazo para o envio de contribuições e sugestões relacionadas ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do empreendimento multirresidencial com 200 unidades habitacionais, a ser implantado no lote 30, na esquina da Rua Eva Perón com a Rua dos Gonçalves, no Bairro Centenário. O projeto é de responsabilidade da MRV Prime Incorporações Centro-Oeste Ltda. e está vinculado ao Processo Administrativo n. 34.365/2025-79.

Os cidadãos, que desejarem encaminhar as contribuições e sugestões, deverão protocolar o documento na sede da Autarquia ou enviar para o e-mail [email protected]. O período para o envio das contribuições e sugestões inicia amanhã (24) e segue até 13 de agosto de 2025.

Além das contribuições que poderão ser encaminhadas, o Executivo Municipal realizará no dia 8 de setembro (segunda-feira), às 18h, audiência pública que apresentará e discutirá o EIV protocolado pelo empreendedor. O evento acontecerá no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, localizado na sede da Autarquia – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Conforme previsto no Decreto n. 15.846, de 1º de março de 2024, além da participação presencial, os cidadãos poderão acompanhar a audiência pública, ao vivo, por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb.



Os documentos a serem discutidos na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb.



Serviço:

Audiência sobre Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

Data: 8 de setembro de 2025

Horário: 18h

Local: Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém – Planurb – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Sítio eletrônico com os documentos a serem discutidos na audiência pública: www.campogrande.ms.gov.br/planurb

Canal do YouTube: www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra audiência realizada anteriormente em imagem ilustrativa.