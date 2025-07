Governo qualifica profissionais de saúde e intensifica vacinação para barrar avanço do sarampo em MS

Com surto na Bolívia e risco de reintrodução do vírus, profissionais de saúde são atualizados e população será vacinada em grande ação neste sábado (26), em Corumbá e Ladário

Dando continuidade às ações anunciadas para reforçar a vigilância nas regiões de fronteira, o Governo de Mato Grosso do Sul inicia na quinta-feira (24) uma série de atividades estratégicas frente ao avanço do sarampo na região das américas. O pacote de medidas inclui a capacitação de profissionais em Campo Grande, Corumbá e Ladário, além de um Dia D de mobilização para vacinação, que acontece no sábado (26) em Corumbá e Ladário, divisa com a Bolívia, país que enfrenta surto da doença.

De 24 a 26 de julho o Encontro Técnico-Científico “Imersão sobre Sarampo: Aspectos clínicos, epidemiológicos, imunização e diagnóstico” marca mais uma etapa da mobilização frente à emergência sanitária declarada pela Bolívia.

A programação, organizada em parceria com o Ministério da Saúde e as secretarias municipais de saúde, inclui palestras, oficinas e rodas de discussão com representantes de áreas técnicas como imunização, vigilância epidemiológica, diagnóstico laboratorial e manejo clínico. Os encontros acontecem no auditório do Sebrae, em Campo Grande, e na Unicesumar, em Corumbá.

Segundo o gerente de Imunização da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Frederico Moraes, a capacitação visa preparar as equipes para uma resposta rápida e coordenada diante de casos suspeitos, além de qualificar o registro de dados vacinais e fortalecer a confiança da população nas campanhas de imunização.

“Estamos vivendo um momento em que o risco é real, principalmente nas regiões de fronteira. Por isso, é essencial garantir que nossas equipes estejam preparadas, tanto na parte técnica quanto no diálogo com a sociedade. A vacina é segura, eficaz e gratuita, e precisa chegar a todos que estão com o esquema vacinal incompleto ou desatualizado”, afirma Frederico.

Dia D de Vacinação mobiliza população em Corumbá e Ladário

Além da atualização técnica de profissionais da saúde pública, o evento inclui uma grande mobilização comunitária em Corumbá no sábado (26), com o Dia D de Vacinação contra o sarampo, no Centro Poliesportivo Municipal. Em Ladário a vacinação ocorrerá no Coreto Central também no dia sábado (26).

A ação visa mobilizar a população para atualizar a caderneta de vacinação, com foco especial nas crianças e trabalhadores da saúde. A tríplice viral — que protege contra sarampo, caxumba e rubéola — está disponível gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e é a forma mais eficaz de evitar que o vírus volte a circular no território sul-mato-grossense.

A SES orienta que todas as pessoas compareçam com documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A tríplice viral é indicada para crianças a partir dos 12 meses e adultos até 59 anos, de acordo com o calendário vacinal e situação individual de cada paciente.

Alerta de surto

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa e potencialmente grave e o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo em novembro de 2024. No entanto, a circulação do vírus em países vizinhos tem reacendido alertas das autoridades sanitárias. Em junho de 2025, a Bolívia declarou emergência sanitária devido ao surto de sarampo que vem enfrentando. Dessa forma ações na região da fronteira são importantes, em virtude do alto fluxo populacional entre os países. Além disso, a realização de ações coordenadas pode contribuir na prevenção da doença.

Na última sexta-feira (18), a SES, por meio da Coordenação de Imunização e do CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde), emitiu um alerta aos serviços de saúde do estado com foco na região de fronteira. Desde então, já foram intensificadas as ações de vigilância epidemiológica nas áreas de fronteira, com foco na detecção precoce de casos suspeitos, na atualização da situação vacinal da população e no fortalecimento das medidas de prevenção e controle.

Programação – Imersão sobre Sarampo

Campo Grande

24 de julho (quinta-feira) – 13h às 18h

Local: Auditório do Sebrae – Av. Mato Grosso, 1661

Corumbá

25 de julho (sexta-feira) – 13h às 18h

Local: UNICESUMAR – Bloco II, Sala 8

Dia D de Vacinação – Corumbá

26 de julho (sábado)

Local: Centro Poliesportivo Municipal de Corumbá

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Ministério da Saúde