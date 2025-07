Funsat oferece 2.311 vagas com destaque para 200 contratações imediatas

“Super Quarta” terá seleção presencial com empresas parceiras entre 13h e 16h, na sede da fundação

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta quarta-feira (23), em Campo Grande, mais uma edição da Super Quarta, ação de recrutamento intensivo com 200 vagas de contratação imediata. O evento ocorre das 13h às 16h, na sede da Agência de Empregos, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória.

No total, o painel de vagas da Funsat reúne 2.311 oportunidades, cadastradas por 193 empresas do município. Há opções para profissionais com ou sem experiência, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).

Destaques do Painel Geral

Entre as profissões com maior número de oportunidades estão:

Auxiliar de limpeza (193)

Operador de caixa (244)

Desossador (100)

Auxiliar de logística (114)

Açougueiro (49)

Consultor de vendas (28)

Ajudante de carga e descarga (20)

Ao todo, 1.439 vagas não exigem experiência prévia. Algumas das ocupações disponíveis nessa categoria são:

Operador de telemarketing ativo (100)

Servente de limpeza (30)

Alimentador de linha de produção (15)

Montador de andaimes (3)

Assistente de vendas (5)

Ajudante de motorista (2)

Vagas para Pessoas com Deficiência

A data também reserva 12 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), incluindo:

Auxiliar de linha de produção (5)

Recepcionista (3)

Empacotador à mão (2)

Auxiliar de saneamento (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Contratações em ritmo acelerado

Durante a Super Quarta, os candidatos poderão participar de entrevistas com três empresas parceiras: Comper, Tahto e Grupo SC. A expectativa é de alto volume de admissões — a meta é realizar ao menos uma contratação por minuto.

A triagem será feita por ordem de chegada, com distribuição de senhas na recepção da Funsat. Os candidatos terão acesso ao catálogo de mais de 50 funções com vagas abertas.

Serviço

Super Quarta – Emprega CG

Local: Funsat – Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Data: Quarta-feira, 23 de julho

Horário: das 13h às 16h

Informações: (67) 4042-0585 – Ramal 5800

Painel de vagas: campogrande.ms.gov.br/funsat